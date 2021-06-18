Швеция намерена расследовать крушение парома «Эстония»: погружение к останкам начнется летом

Паром "Эстония", построенный в 1980 году на Meyer Werft, затонул в ночь 28 сентября 1994 года на пути из Таллинна в Стокгольм. На нем было 989 пассажиров и экипаж. Спасено всего 138 человек, один из которых позже скончался в больнице. 852 человека погибли или пропали без вести, только 94 были найдены мертвыми.