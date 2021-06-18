Фото ⟩ В летней столице продается квартира с огромной террасой

Двухкомнатная квартира находится в пристройке на две квартиры, расположенной во дворе дома и завершенной в 2010 году. За квартиру с прекрасным расположением и интерьером запрашивают приличную сумму: 330 000 евро.

Квартира в Пярну. ФОТО: KV.EE

На первом этаже двухуровневой квартиры расположены прихожая, просторная и светлая кухня-гостиная со застекленной стеной, спальня, санузел и баня. Из гостиной есть выход на солнечную террасу.

Квартира в Пярну. ФОТО: KV.EE

На втором этаже квартиры находится комната со стеклянным потолком, где можно по ночам любоваться звездным небом. Также там есть большая терраса площадью 32,2 м2. Во дворе имеется небольшой навес для велосипедов, а в подвале есть кладовая для сезонных вещей.

Квартира в Пярну. ФОТО: KV.EE