Фото ⟩ В летней столице продается квартира с огромной террасой
Выставленная на продажу двухэтажная квартира расположена в самом центре Пярну и в то же время в тихом дворике. Как удалось совместить несовместимое, рассказывает Kodustiil.
Выставленная на продажу двухэтажная квартира расположена в самом центре Пярну и в то же время в тихом дворике. Как удалось совместить несовместимое, рассказывает Kodustiil.
Двухкомнатная квартира находится в пристройке на две квартиры, расположенной во дворе дома и завершенной в 2010 году. За квартиру с прекрасным расположением и интерьером запрашивают приличную сумму: 330 000 евро.
На первом этаже двухуровневой квартиры расположены прихожая, просторная и светлая кухня-гостиная со застекленной стеной, спальня, санузел и баня. Из гостиной есть выход на солнечную террасу.
На втором этаже квартиры находится комната со стеклянным потолком, где можно по ночам любоваться звездным небом. Также там есть большая терраса площадью 32,2 м2. Во дворе имеется небольшой навес для велосипедов, а в подвале есть кладовая для сезонных вещей.
С интересным предложением можно ознакомиться на странице портала недвижимости KV.EE.