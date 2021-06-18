В Эстонии прибавилось еще 30 зараженных коронавирусом

Согласно данным регистра народонаселения, больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 13 человек.

Четыре новых случая заражения зарегистрировано в Ида-Вирумаа, три — в Тартумаа, два — в Рапламаа, по одному — на Хийумаа, в Ярвамаа, Ляэне-Вирумаа, Пярнумаа, на Сааремаа, в Вильяндимаа и Вырумаа. В других уездах новых случаев заражения не зарегистрировано. Один, получивший положительный результат теста, не имеет места жительства, указанного в регистре народонаселения.

Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 53,65 случая на 100 000 жителей, а доля первичных положительных результатов от общего количества выполненных тестов составляет 1,4%.

За последние сутки в больницах были открыты семь новых историй болезни COVID-19, 50 пациентов нуждаются в стационарном лечении. Средний возраст пациентов в стационаре составляет 67 лет, из них 35 человек (70%) старше 60 лет. Новых смертей за минувшие сутки не зафиксировано.

В течение дня было введено 14 040 доз вакцины, всего было вакцинировано 540 837 человек и 391 171 человек прошел курс вакцинации.

Вакцинация против COVID-19 открыта для людей в возрасте от 16 лет. Записаться на вакцинацию можно в электронной регистратуре www.digilugu.ee и по центральному телефону 1247 (с 8.00 до 20.00). Свободные места добавляются в соответствии с поставками вакцины.

В случае вопросов технического характера или вопросов, касающихся записи на вакцинацию в электронной регистратуре, можно обращаться в службу поддержки клиентов Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK) по телефону 794 3943 или электронной почте abi@tehik.ee (ежедневно с 7 до 22 часов).