NVX-CoV2373: вакцина, обещающая стопроцентную защиту?

В мировой гонке производителей вакцин американский концерн Novavax слегка отстает от лидеров. О том, что производимый им препарат NVX-CoV2373 успешно прошел вторую и третью фазу клинических испытаний и доказал свою эффективность, стало известно только в конце января 2021 года, пишет DW. Но, если придерживаться спортивной терминологии, борьба с пандемией SARS-CoV-2 - это марафонcкий забег, а не спринт, и поэтому вакцина от Novavax может сыграть важную роль в глобальной кампании вакцинации. Потому что используемая при ее производстве технология хорошо известна, а сам вакцина эффективна, удобна в транспортировке и хранении, и ее можно быстро изготовить в больших количествах.

Эффективность на уровне мРНК-вакцин

По данным компании, доказанная общая эффективность в 90,4 процента ставит NVX-CoV2373 фактически в один ряд с мРНК-вакцинами от производителей BioNTech/Pfizer и Moderna. Но самое главное, она дает 100-процентную защиту от умеренного и тяжелого течения COVID-19.

Во время третьей фазы клинических испытаний, в которой приняли участие 29 960 человек в 119 населенных пунктах США и Мексики, в группе, участники которой получали плацебо, было выявлено 63 случая заражения коронавирусной инфекцией. При этом у десяти пациентов наблюдалось среднее, а еще у четырех - тяжелое течение заболевания. В группе вакцинированных зафиксировано 14 случаев COVID-19, но все они протекали легко.

Насколько переносима новая вакцина?

Согласно данным компании, вакцина NVX-CoV2373, как правило, хорошо переносилась. Были отмечены обычные реакции на вакцинацию, такие как временная боль в месте укола, усталость, головные и мышечные боли.

Вакцина Novavax и варианты коронавируса

Во время исследований в США и Мексике, где проводилось третья фаза клинических испытаний, распространяется, прежде всего, вариант B. 1.1.7, первоначально обнаруженный в Великобритании. Следовательно NVX-CoV2373 надежно защищает от этого мутанта.

Однако против варианта B. 1.351, впервые обнаруженного в Южной Африке, эффективность вакцины Novavax была значительно ниже, составив лишь 49 процентов. О том, насколько NVX-СoV2373 защищает от других вариантов коронавируса, пока нет достоверных сведений.

Чем NVX-СoV2373 отличается от других вакцин?

В отличие от препаратов, одобренных к применению до сих пор, NVX-CoV2373 не является ни мРНК-вакциной (как, например, препараты BioNTech/Pfizer и Moderna), ни векторной вакциной (как, например, AstraZeneca и Johnson&Johnson).

NVX-СoV2373 создан на основе инактивированного коронавируса: он содержит крошечную частицу характерного спайк-белка (S-белка, "шипа"). Таким образом, препарат от Novavax работает по давно известному принципу, используемому, в частности, при производстве вакцин против гепатита В или столбняка: иммунная система реагирует на белки в вакцине. При этом иммунная реакция происходит значительно быстрее, потому что организму, в отличие от других вакцин, не нужно вырабатывать S-белки. Но эффективная защита наступает при двукратном применении NVX-CoV2373.