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Германия отозвала на родину целый взвод из состава расквартированного в Литве батальона бундесвера после того, как стало известно о непристойном поведении военнослужащих во время вечеринки и распевании ими нацистской песни. Непосредственные виновники после служебной проверки будут уволены со службы.

Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр назвала инцидент пощечиной всей армии.

"Своим поведением эти солдаты самым безответственным образом поставили под удар репутацию всего бундесвера. Их проступок будет строго наказан", - заявила она, выступая перед слушателями военной академии в Гамбурге.

По ее словам, это особенно недопустимо в то время, когда вооруженные силы добиваются дополнительного финансирования на закупку новой техники и вынуждены бороться с российской пропагандой.

Об отзыве взвода Крамп-Карренбауэр объявила еще в среду, а теперь выступила с новым заявлением на эту тему.

Всего на родину отозваны 30 военных. В многонациональном батальоне НАТО, который расквартирован на литовской базе в Рукле в рамках программы сдерживания России (программа "Усиленное передовое присутствие"), служат несколько сотен немецких солдат. Они являются костяком этой батальонной группы.

Вечеринка происходила в конце апреля в одном из литовских отелей. О том, что там было, написал журнал Spiegel.

По данным журнала, солдаты, напившись в увольнении, засняли на видеокамеру непристойную сцену: один из них пытался надругаться над спящим сослуживцем.

Кроме того, они так шумели, что персонал гостиницы вызвал военную полицию. С этого и началось расследование.

Аннегрет Крамп-Карренбауэр ФОТО: Getty Images

Поначалу в Германию были отозваны четверо солдат - именно за дебош в гостинице. Но в ходе допросов, как пишет Spiegel, выяснилось нечто еще более серьезное по немецким законам: оказалось, что несколько солдат из этого взвода в казарме хором исполнили нацистскую песню в день рождения Гитлера 20 апреля.

Сержант, по сведениям журнала, приказал им прекратить, но они не послушались, а потом военнослужащие все вместе постарались замять этот инцидент - поэтому и отозван весь взвод.

Не единственный случай

В Германии и руководство бундесвера, и пресса традиционно с особым вниманием следят за проявлениями расизма и каких-либо симпатий к ультраправым и нацистским взглядам в армии и полиции - и поэтому о них пишут довольно часто.

В течение последнего года, например, в одном случае солдат оскорбил товарища с небелым цветом кожи, в другой раз четверо солдат, куривших возле казармы, принялись ухать, когда мимо проходил чернокожий военнослужащий из стоявшей по соседству французской части - об этих инцидентах правительство рассказало в ответ на запрос одного из депутатов бундестага.

Кроме того, в прошлом году разразился большой скандал в связи с ультраправыми настроениями части бойцов KSK - элитного подразделения спецназа. В доме одного из них полиция нашла оружие и взрывчатку, другие участвовали в праворадикальных чатах в интернете; кроме того, в части обнаружилась недостача патронов.

Министр Крамп-Карренбауэр в итоге частично расформировала KSK: одну, самую провинившуюся, роту упразднили, остальные рассредоточили по разным базам в Германии.

KSK в составе тысячи человек была создана в 1996 году для действий в кризисных ситуациях, например, освобождения заложников за границей.