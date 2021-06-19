Известный писатель и блогер Слава Сэ умер от коронавируса
19 июня от коронавирусной инфекции умер писатель Вячеслав Солдатенко (известный под псевдонимом Слава Сэ). Ему было 52 года. Об этом сообщает Newsru.co.il cо ссылкой на Русское вещание LTV7.
19 июня от коронавирусной инфекции умер писатель Вячеслав Солдатенко (известный под псевдонимом Слава Сэ). Ему было 52 года. Об этом сообщает Newsru.co.il cо ссылкой на Русское вещание LTV7.
Солдатенко с начала июня находился в одной из рижских больниц. Врачи диагностировали у него двустороннюю пневмонию, возникшую вследствие осложнений после заражения коронавирусом. Болезнь протекала в тяжелой форме. Друзья сообщали, что у него было 60% поражения легких. Но при этом писатель дышал самостоятельно, к ИВЛ его не подключали.
В сообщениях о смерти Славы Сэ друзья и коллеги называют писателя одним из лучших рассказчиков, тонким и ироничным юмористом, добрым и очень скромным человеком.
Всего у писателя вышло девять книг. Он также был соавтором сценария фильма "Джентльмены, удачи!" (2012), автором сценариев нескольких фильмов и мультфильмов, в том числе, мультфильма "Три богатыря: ход конем".
Последние годы писатель часто выступал с творческими вечерами в России и за рубежом.