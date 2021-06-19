Известный писатель и блогер Слава Сэ умер от коронавируса

Солдатенко с начала июня находился в одной из рижских больниц. Врачи диагностировали у него двустороннюю пневмонию, возникшую вследствие осложнений после заражения коронавирусом. Болезнь протекала в тяжелой форме. Друзья сообщали, что у него было 60% поражения легких. Но при этом писатель дышал самостоятельно, к ИВЛ его не подключали.

В сообщениях о смерти Славы Сэ друзья и коллеги называют писателя одним из лучших рассказчиков, тонким и ироничным юмористом, добрым и очень скромным человеком.

Всего у писателя вышло девять книг. Он также был соавтором сценария фильма "Джентльмены, удачи!" (2012), автором сценариев нескольких фильмов и мультфильмов, в том числе, мультфильма "Три богатыря: ход конем".