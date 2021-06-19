Картина дня: рабочая сила из Средней Азии, экстремальная жара и крушение самолета

В Эстонию в последнее время хлынула рабочая сила из Средней Азии

В последнее время полиции все больше и больше приходится сталкиваться с проблемами, связанными с рабочей силой из Средней Азии: в частности, некоторые из прибывших в Эстонию работников попадают сюда не на законных основаниях, и их квалификация иногда может вызывать сомнения. Читать далее...

В Эстонии прибавилось еще 30 зараженных коронавирусом

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 3921 тест на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 30, то есть 0,8% от общего количества тестов. Читать далее...

Долги, пьянство и гнев: мужчина лишился своего отчего дома, поэтому решил спалить его дотла

Фрустрация и горечь из-за потери своего дома прошлым летом завели жителя Южной Эстонии так далеко, что он поджег хуторской дом и сжег его дотла. Читать далее...

ОТ РЕДАКЦИИ 〉 Парламент на уровне ниже плинтуса

В последние годы - особенно это стало заметно после того, как Кая Каллас заняла пост премьера - парламент стал походить на школу из американских фильмов, где обязательно есть парни из спортивной команды, чья роль на протяжении всего сценария заключается только в том, чтобы задирать и унижать одноклассников и отвешивать тупые шуточки. Вот и некоторые депутаты парламента у нас стали вести себя таким образом. Читать далее...

ЛИЦО НЕДЕЛИ 〉 «Человек достаточно опытный»

Именно так президент России Владимир Путин охарактеризовал президента США Джо Байдена после встречи с ним в Женеве. В этом снисходительно-уважительном тоне по отношению к американскому коллеге были выдержаны практически все ответы российского президента на вопросы журналистов после саммита. Читать далее...

Известный писатель и блогер Слава Сэ умер от коронавируса

19 июня от коронавирусной инфекции умер писатель Вячеслав Солдатенко (известный под псевдонимом Слава Сэ). Ему было 52 года. Читать далее...

Экстремально жаркая погода: синоптики объявили в Эстонии предупреждение первого уровня

На западной периферии российского антициклона с южными ветрами в страны Балтии прибывает тропическое тепло. Яркое солнце тоже внесет свой вклад и в конечном итоге нас ждет экстремально жаркая погода в ближайшие дни. Читать далее...

Отказал двигатель: в России потерпел крушение самолет с парашютистами

Самолет L-410, на борту которого находились парашютисты, потерпел крушение в России, в Кемеровской области, есть погибшие и раненые. Читать далее...

Обязательная вакцинация и выходные: почему Москва наплевала на коронавирус?

12 июня, в День России (аккуратно не именуемый Днем независимости) Сергей Собянин ввёл в Москве новые ограничения в связи с ростом случаев коронавируса в Москве. Уже несколько дней рекорд обновляется, а 15-19 июня были объявлены нерабочими днями «с сохранением заработной платы». Вот только никто особо не обратил внимания на эту идею московских властей – все посчитали ее «рекомендацией». Что же получилось в итоге? Читать далее...

Живопись с запахом моря и светом солнца: на выставке художника Алексей Шатунова

На улице тридцатиградусная жара, пустой Старый город плавится под лучами солнца. А в студии Тауно Кангро на улице Уус прохладно и многолюдно. Еще бы – это первый вернисаж после трехлетнего молчания художника Алексея Шатунова. Читать далее...

Рекордный выигрыш: 30-летний эстонец за одну ночь стал мультимиллионером