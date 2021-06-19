Картина дня: рабочая сила из Средней Азии, экстремальная жара и крушение самолета
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 19 июня.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 19 июня.
В последнее время полиции все больше и больше приходится сталкиваться с проблемами, связанными с рабочей силой из Средней Азии: в частности, некоторые из прибывших в Эстонию работников попадают сюда не на законных основаниях, и их квалификация иногда может вызывать сомнения. Читать далее...
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 3921 тест на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 30, то есть 0,8% от общего количества тестов. Читать далее...
Фрустрация и горечь из-за потери своего дома прошлым летом завели жителя Южной Эстонии так далеко, что он поджег хуторской дом и сжег его дотла. Читать далее...
В последние годы - особенно это стало заметно после того, как Кая Каллас заняла пост премьера - парламент стал походить на школу из американских фильмов, где обязательно есть парни из спортивной команды, чья роль на протяжении всего сценария заключается только в том, чтобы задирать и унижать одноклассников и отвешивать тупые шуточки. Вот и некоторые депутаты парламента у нас стали вести себя таким образом. Читать далее...
Именно так президент России Владимир Путин охарактеризовал президента США Джо Байдена после встречи с ним в Женеве. В этом снисходительно-уважительном тоне по отношению к американскому коллеге были выдержаны практически все ответы российского президента на вопросы журналистов после саммита. Читать далее...
19 июня от коронавирусной инфекции умер писатель Вячеслав Солдатенко (известный под псевдонимом Слава Сэ). Ему было 52 года. Читать далее...
На западной периферии российского антициклона с южными ветрами в страны Балтии прибывает тропическое тепло. Яркое солнце тоже внесет свой вклад и в конечном итоге нас ждет экстремально жаркая погода в ближайшие дни. Читать далее...
Самолет L-410, на борту которого находились парашютисты, потерпел крушение в России, в Кемеровской области, есть погибшие и раненые. Читать далее...
12 июня, в День России (аккуратно не именуемый Днем независимости) Сергей Собянин ввёл в Москве новые ограничения в связи с ростом случаев коронавируса в Москве. Уже несколько дней рекорд обновляется, а 15-19 июня были объявлены нерабочими днями «с сохранением заработной платы». Вот только никто особо не обратил внимания на эту идею московских властей – все посчитали ее «рекомендацией». Что же получилось в итоге? Читать далее...
На улице тридцатиградусная жара, пустой Старый город плавится под лучами солнца. А в студии Тауно Кангро на улице Уус прохладно и многолюдно. Еще бы – это первый вернисаж после трехлетнего молчания художника Алексея Шатунова. Читать далее...
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