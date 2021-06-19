В Курессааре в жару хозяин запер собак в машине, а сам пошел в кафе

Солнечная жаркая погода чревата опасностями, которые необходимо учитывать. Например, нельзя оставлять детей и животных в нагревшемся на солнце автомобиле, так как это может угрожать их здоровью. Если вы заметили в автомобиле ребенка или животное, страдающих от жары, немедленно звоните по номеру службы экстренной помощи 112, призывают спасатели.

По словам руководителя Центра тревоги Хейко Леэсмента, к счастью, повысились и осведомленность людей, и их внимание к этой проблеме.

«Правильно, что люди звонят по номеру 112, когда видят детей или домашних животных, оставленных в нагревшемся автомобиле. Обязательно следует вызвать службу неотложной помощи, если родителей ребенка или владельца животного не найти и не вызвать к автомашине», — пояснил Леэсмент.

Нередко люди недооценивают, как быстро пролетает время, а температура припаркованного на солнце автомобиля повышается очень быстро и становится некомфортной для ребенка или животного.

Проблема оставленных в перегретом автомобиле животных и детей возникает в жаркую погоду ежегодно, и большинство людей оправдываются тем, что отошли в магазин на минутку. Однако время отсутствия затягивается, и страдающий ребенок или домашнее животное начинают привлекать внимание прохожих.

«Мы никогда не знаем, что может помешать немедленному возвращению к машине. Поскольку температура в автомобиле повышается очень быстро, безответственно рисковать и подвергать опасности здоровье вашего ребенка или домашнего животного, — предупредил Леэсмент, по словам которого оставленное чуть-чуть приоткрытым окно не может обеспечить достаточной прохлады. — Лучше всего никогда не оставлять детей и домашних животных в машине одних».

В последние недели в центр тревоги поступали сообщения о собаках, которым грозил перегрев в транспортных средствах. Например, в среду позвонил встревоженный человек, сообщивший, что в Курессааре в перегревшейся автомашине находились две собаки в течение двух часов, в то время как их хозяин сидел в кафе. 7 июня на номер службы экстренной помощи сообщили, что на стоянке у пляжа Штромка в Таллинне в перегревшейся автомашине страдала собака. Еще день спустя поступил звонок о собаке, оставленной на солнце на закрытом балконе. В пятницу из Йыхви сообщили о собаке в перегревшейся машине на стоянке торгового центра. Аналогичное сообщение поступило 11 июня из Тарту.