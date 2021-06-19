Галерея ⟩ Евро-2020: Венгрия и Франция сыграли вничью

Счет в матче открыла сборная Венгрии, когда защитник Аттила Фиола в компенсированное к первому тайму время перехватил передачу французов, ворвался в штрафную после быстро разыгранной комбинации с Ролландом Шаллаи и точным ударом направил мяч в левый угол ворот Уго Льориса.