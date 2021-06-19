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Галерея ⟩ Евро-2020: Венгрия и Франция сыграли вничью

Сборная Франции во 2-м туре группового этапа Евро-2020 играла в Будапеште с Венгрией. Матч закончился ничьей (1:1)

Счет в матче открыла сборная Венгрии, когда защитник Аттила Фиола в компенсированное к первому тайму время перехватил передачу французов, ворвался в штрафную после быстро разыгранной комбинации с Ролландом Шаллаи и точным ударом направил мяч в левый угол ворот Уго Льориса.

Французская сборная сравняла счет на 66-й минуте, когда нападающий Антуан Гризман точно пробил после прострельной передачи.

Франция не смогла обыграть Венгрию. Венгры сохраняют шансы на плей-офф, впереди - матч с Германией.

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