Галерея ⟩ Евро-2020: Венгрия и Франция сыграли вничью
Сборная Франции во 2-м туре группового этапа Евро-2020 играла в Будапеште с Венгрией. Матч закончился ничьей (1:1)
Сборная Франции во 2-м туре группового этапа Евро-2020 играла в Будапеште с Венгрией. Матч закончился ничьей (1:1)
Счет в матче открыла сборная Венгрии, когда защитник Аттила Фиола в компенсированное к первому тайму время перехватил передачу французов, ворвался в штрафную после быстро разыгранной комбинации с Ролландом Шаллаи и точным ударом направил мяч в левый угол ворот Уго Льориса.
Французская сборная сравняла счет на 66-й минуте, когда нападающий Антуан Гризман точно пробил после прострельной передачи.
Франция не смогла обыграть Венгрию. Венгры сохраняют шансы на плей-офф, впереди - матч с Германией.