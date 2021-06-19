Полиция нашла пропавшего 85-летнего мужчину
Полиция просила помощи в поисках 85-летнего Калью, который покинул свой дом на улице Суур-Кааре в Вильянди в субботу, 19 июня около двух часов дня.
Полиция просила помощи в поисках 85-летнего Калью, который покинул свой дом на улице Суур-Кааре в Вильянди в субботу, 19 июня около двух часов дня.
Из-за своего состояния здоровья он мог плохо ориентироваться. Последний раз его видели на улицу Рауа в Вильянди, он шел в сторону Пярнуского шоссе.
В тот же день в 22.45 полицейский патруль нашел Калью. Он успел покинуть выйти за черту города Вильянди, он был передан медикам скорой помощи для проверки состояния здоровья.