Полиция нашла пропавшего 85-летнего мужчину

Из-за своего состояния здоровья он мог плохо ориентироваться. Последний раз его видели на улицу Рауа в Вильянди, он шел в сторону Пярнуского шоссе.

В тот же день в 22.45 полицейский патруль нашел Калью. Он успел покинуть выйти за черту города Вильянди, он был передан медикам скорой помощи для проверки состояния здоровья.