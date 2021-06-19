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Полиция просит помощи: пропал 85-летний мужчина

Калью. ФОТО: PPA

Полиция просит помощи в поисках 85-летнего Калью, который покинул свой дом на улице Суур-Кааре в Вильянди сегодня, 19 июня около двух часов дня.

Из-за своего состояния здоровья мужчина может плохо ориентироваться. Последний раз пожилого мужчину видели на улицу Рауа в Вильянди, он шел в сторону Пярнуского шоссе. В собой мобильного телефона у него нет.

Калью ходит с тростью, на нем надеты голубая клетчатая рубашка и зеленые джинсы.

Полиция вместе с близкими пропавшего занимаются поисками.

Полиция просит всех, кто видел Калью или имеет информацию о его возможном местонахождении, сообщить об этом по номеру 112.

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