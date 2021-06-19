Полиция просит помощи: пропал 85-летний мужчина
Полиция просит помощи в поисках 85-летнего Калью, который покинул свой дом на улице Суур-Кааре в Вильянди сегодня, 19 июня около двух часов дня.
Полиция просит помощи в поисках 85-летнего Калью, который покинул свой дом на улице Суур-Кааре в Вильянди сегодня, 19 июня около двух часов дня.
Из-за своего состояния здоровья мужчина может плохо ориентироваться. Последний раз пожилого мужчину видели на улицу Рауа в Вильянди, он шел в сторону Пярнуского шоссе. В собой мобильного телефона у него нет.
Калью ходит с тростью, на нем надеты голубая клетчатая рубашка и зеленые джинсы.
Полиция вместе с близкими пропавшего занимаются поисками.
Полиция просит всех, кто видел Калью или имеет информацию о его возможном местонахождении, сообщить об этом по номеру 112.