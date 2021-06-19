Сб, 19.06.2021
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Видео ⟩ Опасный фейерверк: в центре Москвы загорелся склад пиротехники

Скриншот из видео. ФОТО: Kuvatõmmis

На Лужнецкой набережной в центре Москвы произошел крупный пожар: возгорание произошло на складе пиротехники, пишет РБК.

Как сообщает столичный ГИБДД в Twitter, пожару присвоена вторая степень. На Лужнецкой набережной вводится ограничение движения транспорта на двух полосах из трех в каждом направлении.

Как пишет Mash, для тушения МЧС собирается задействовать авиацию.

О пострадавших в результате инцидента не сообщается.

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