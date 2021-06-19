Евро-2020: Германия выиграла у Португалии
В субботу, 19 июня, на чемпионате Европы по футболу в Мюнхене прошел матч между сборными Португалии и Германии. Германия победила со счетом (4:2). Два гола сборной Германии — это автоголы.
В субботу, 19 июня, на чемпионате Европы по футболу в Мюнхене прошел матч между сборными Португалии и Германии. Германия победила со счетом (4:2). Два гола сборной Германии — это автоголы.
Счет открыл на 15-й минуте матча португальский нападающий Криштиану Роналду после стремительной контратаки.
Спустя 20 минут Германия ответила голом полузащитника Кая Хаверца, который точно пробил после прострела вдоль ворот, защищаемых Руем Патрисио. Позднее мяч переписали на португальского защитника Рубена Диаша, который таким образом забил автогол.
А на 39-й минуте защитник португальской сборной Рафаэль Геррейру совершил ошибку в обороне, забив мяч в собственные ворота.
Кай Каверц увеличил превосходство немецкой сборной до трех мячей на 51-й минуте после быстрой атаки.
Спустя семь минут Диогу Жота забил второй мяч за португальскую сборную.