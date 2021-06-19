В мусорном контейнере в Германии нашли две картины XVII века

Оказалось, что это работы голландского художника Самуэля ван Хогстратена и итальянца Пьетро Беллоти.

Пока никто не признал себя владельцем картин и не обратился в полицию Кельна, которой и передали картины.

Согласно первым оценкам экспертов, это подлинники. Одна из работ — это портрет мальчика в красной шляпе авторства ван Хогстратена, который жил в Нидерландах в 1627 - 1678 гг.

Вторая картина — это автопортрет Беллоти (1625 - 1700 гг.).

Как напоминает «Би-би-си», работа ван Хогстратена, изображающая отдыхающую под деревом пастушку, ушла с молотка на торгах в Лондоне за $69 тыс. в 2019 году.