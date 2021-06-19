В мусорном контейнере в Германии нашли две картины XVII века
Два полотна XVII века были обнаружены в придорожном мусорном баке. Как сообщает "Би-би-си", мужчина нашел картины в контейнере у трассы в Баварии и передал их полиции.
Два полотна XVII века были обнаружены в придорожном мусорном баке. Как сообщает "Би-би-си", мужчина нашел картины в контейнере у трассы в Баварии и передал их полиции.
Оказалось, что это работы голландского художника Самуэля ван Хогстратена и итальянца Пьетро Беллоти.
Пока никто не признал себя владельцем картин и не обратился в полицию Кельна, которой и передали картины.
Согласно первым оценкам экспертов, это подлинники. Одна из работ — это портрет мальчика в красной шляпе авторства ван Хогстратена, который жил в Нидерландах в 1627 - 1678 гг.
Вторая картина — это автопортрет Беллоти (1625 - 1700 гг.).
Как напоминает «Би-би-си», работа ван Хогстратена, изображающая отдыхающую под деревом пастушку, ушла с молотка на торгах в Лондоне за $69 тыс. в 2019 году.
Другая его картина — «Распятие» — в 2018 году была продана за более чем $300 тыс.