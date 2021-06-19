Евро-2020: сборные Испании и Польши сыграли вничью
Субботний день, 19 июня завершился матчем между Испанией и Польшей. Итог игры — ничья (1:1).
Субботний день, 19 июня завершился матчем между Испанией и Польшей. Итог игры — ничья (1:1).
На 25-й минуте своим первым ударом счет открыл Альваро Мората, а Роберт Левандовски забил ответный мяч на 54-й. Жерар Морено мог вывести испанцев вперед, но не реализовал удар с 11-метровой отметки, а Мората не попал в ворота на добивании.
Таким образом, Испания набрала 2 очка после 2 туров и идет на 3-м месте в группе E. Польша с 1 баллом замыкает квартет. Швеция лидирует с 4 очками, у Словакии 3 балла.
В последнем туре Испания сыграет со сборной Словакии, а шведы встретятся с поляками.