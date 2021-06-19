Евро-2020: сборные Испании и Польши сыграли вничью

На 25-й минуте своим первым ударом счет открыл Альваро Мората, а Роберт Левандовски забил ответный мяч на 54-й. Жерар Морено мог вывести испанцев вперед, но не реализовал удар с 11-метровой отметки, а Мората не попал в ворота на добивании.