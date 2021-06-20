Сутки на дорогах: три ДТП с электросамокатами и 33 пьяных водителя

В субботу, 19 июня, в 10.42 в Таллинне у дома на улице Пунане, 6, по предварительным данным, 61-летний мужчина на электросамокате пересекал проезжую часть по пешеходному переходу и упал. Он был доставлен в Ида-Таллиннскую центральную больницу, сообщает пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.

В 18.33 в Таллинне у дома на улице Рохелине, 26 на пешеходно-велосипедной дорожке ехавшая на электросамокате 31-летняя женщина упала. Она была доставлена в Ида-Таллиннскую центральную больницу.

В 19.12 на Сааремаа в деревне Кярнери автомобиль Toyota, за рулем которого был 33-летний мужчина, выехал перед двигавшимся по главной дороге скутером Lingben, которым управлял 44-летний мужчина. Водитель скутера был доставлен в Курессаарескую больницу.

Сегодня, 20 июня, в 00.16 ночи в Таллинне у Палдиского шоссе, 35/1 автомобиль BMW 530D, за рулем которого был 23-летний мужчина, сбил переходившего по пешеходному переходу проезжую часть 34-летнего мужчину. Пешеход был доставлен в Северо-Эстонскую региональную больницу.

В 01.39 в Таллинне произошло еще одно ДТП с участием электросамоката: у дома на улице Ахтри, 6b ехавшая на электросамокате 20-летняя девушка с признаками алкогольного опьянения потеряла контроль над своим транспортом и упала. Она была доставлена в Ида-Таллиннскую центральную больницу.

Пьяные водители

За минувшие сутки полицией на дорогах Эстонии были задержаны 33 нетрезвых водителя.

По предварительным данным, у всех задержанных выявлены признаки употребления алкоголя.

Вождение в состоянии алкогольного опьянения, то есть в том случае, если превышен допустимый предел в 0,2-1,49 промилле, может быть наказано штрафом в размере до 1200 евро, арестом на срок до 30 дней или лишением водительских прав на срок до 12 месяцев.

Вождение в состоянии наркотического опьянения или в том случае, если содержание алкоголя превышает 1,5 промилле, может быть наказано в уголовном порядке или штрафом в 30-500 единиц дневных зарплат или лишением свободы сроком на 3 года. В качестве дополнительного наказания суд может лишить водительских прав на срок до 3 лет.