Жара до 35 градусов: синоптики повысили уровень опасности до оранжевого

Синоптики предупреждают об экстремально жаркой погоде: с 20 по 23 июня в Эстонии будет тропическое тепло, максимально температура воздуха будет достигать 30..35 градусов.

Сегодня по всей Эстонии объявлено предупреждение второго уровня, что означает, что погода опасна, будут встречаться непривычные для нас погодные явления. Люди должны быть очень внимательны и постоянно следите за прогнозом погоды и рекомендациями.

Солнечная жаркая погода чревата опасностями, которые необходимо учитывать. Например, нельзя оставлять детей и животных в нагревшемся на солнце автомобиле, так как это может угрожать их здоровью. Если вы заметили в автомобиле ребенка или животное, страдающих от жары, немедленно звоните по номеру службы экстренной помощи 112, призывают спасатели.

ФОТО: Служба погоды

По состоянию на утро 20 июня предупреждение о высокой пожароопасности лесов направлено в отношении восьми уездов: Ида-Вирумаа, Йыгевамаа, Ярвамаа, Тартумаа, Вильндямаа Пыльвамаа, Валгамаа, Вырумаа.

До 35 градусов, но временами ожидаются также дожди и грозы

В ночь на понедельник ожидается ясная погода без осадков. Ветер южных направлений, 2-8 м/сек. Днем малооблачная погода и переменная облачность, после полудня местами возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер южных направлений, 2-8 м/сек. Температура воздуха ночью 15-21, днем 29-34, на побережье местами 24 градуса тепла.

В ночь на вторник ожидается ясная или малооблачная погода без осадков. Ветер преимущественно юго-восточный, 2-8 м/сек. Днем ожидается малооблачная погода и переменная облачность, после полудня местами кратковременные дожди и грозы. Ветер южных направлений, 2-8, местами до 12 м/сек. Температура воздуха ночью 17-22, днем 30-35, на побережье местами 25 градусов тепла.