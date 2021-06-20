В США грузовик протаранил толпу участников гей-парада

Грузовик сбил по меньшей мере двух человек, один из которых погиб, сообщает ABCnews.

Полиция задержала водителя грузовика. Пока точно неизвестно, был ли наезд случайным или запланированным. Однако мэр соседнего города Форт-Лодердейла Дин Транталис высказал мнение, что это была преднамеренная атака на ЛГБТ-сообщество.

"Это был террористический акт против ЛГБТ-сообщества, — заявил Транталис. — Он пришел сюда, чтобы уничтожать людей. Это явно не было случайно".

Парад был отменен, все обстоятельства случившегося выясняются.