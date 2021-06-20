На выборах в Армении противоборствующие партии устроили стрельбу

"В селе Азаташен Араратской области у избирательного участка 11/11 прозвучали выстрелы. Выехавшие на место правоохранители выяснили, что произошел инцидент между представителями партий "Процветающая Армения" и "Подъем", во время которого прозвучали выстрелы из газового пистолета. Оружие изъято. Ведется следствие", - сообщает пресс-служба полиции.

На внеочередных парламентских выборах в воскресенье 25 политических сил будут бороться за право формирования нового правительства.

По последним данным полиции республики, в избирательные списки включены 2 млн 578 тыс. 678 человек. Порога явки на выборах нет. Голосование проводится исключительно на территории Армении. Проходной барьер для партийных блоков - 7%, для партий - 5%.