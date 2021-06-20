Сеэдер или Перлинг: «Отечество» выбирает нового лидера
В Тарту в воскресенье состоится съезд партии "Отечество" (Isamaa), на котором пройдут выборы председателя партии, правления, ревизионной комиссии и суда чести.
В Тарту в воскресенье состоится съезд партии "Отечество" (Isamaa), на котором пройдут выборы председателя партии, правления, ревизионной комиссии и суда чести.
Съезд начнется в полдень, а результаты голосования должны выяснится после 17:00, сообщает rus.err.ee.
За пост лидера партии будут бороться ее нынешний председатель Хелир-Валдор Сеэдер и Лавли Перлинг.
Выборы в Isamaa рассматриваются как кульминация обострившегося в партии внутреннего конфликта по поводу дальнейшего развития одной из старейших политических сил в Эстонии. Хелир-Валдор Сеэдер представляет консервативное крыло партии, а бывший генпрокурор Лавли Перлинг выступает за обновление Isamaa на более либеральных началах.