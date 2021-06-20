Центральный союз собственников: противостояние арендаторов и собственников разрушает общество
Согласно Центральному союзу собственников, арендаторы и законные собственники необоснованно делятся на два общества, пишет Postimees.
Согласно Центральному союзу собственников, арендаторы и законные собственники необоснованно делятся на два общества, пишет Postimees.
Ровно тридцать лет назад вступил в силу Закон об основах реформы собственности, заложивший основу для функционирования всего современного эстонского общества. В соответствии с этим законом имущество, незаконно конфискованное у бывших владельцев, было возвращено с целью исправления правонарушений и создания предпосылок для перехода к рыночной экономике.
Центральный союз собственников считает неприемлемым, что десятилетия спустя законные владельцы оказываются в тени, а их права на возвращение во владение ставятся под сомнение, используя риторику о том, что 75 000 человек потеряли свои дома в результате реформы собственности и все люди были выведены на улицы. По мнению Центрального союза, это создает имидж Эстонской Республики, подобный имиджу Дикого Запада.
Союз признает, что реформа собственности не для всех была радужной, потому что люди, живущие в возвращенных домах, не могли приватизировать свои дома. При этом государство стремилось компенсировать это ограничениями, такими как введение максимальной арендной платы и запрет на выселение.
Центральный союз собственников считает, что неправильно рассматривать реформу собственности только с точки зрения арендаторов, что и было сделано в окончательном анализе реформы собственности по поручению министра государственного управления. Однако он стал отчетом, оценивающим и обосновывающим ущерб, нанесенный, в частности, одной группе общества.