Центральный союз собственников: противостояние арендаторов и собственников разрушает общество

Ровно тридцать лет назад вступил в силу Закон об основах реформы собственности, заложивший основу для функционирования всего современного эстонского общества. В соответствии с этим законом имущество, незаконно конфискованное у бывших владельцев, было возвращено с целью исправления правонарушений и создания предпосылок для перехода к рыночной экономике.

Центральный союз собственников считает неприемлемым, что десятилетия спустя законные владельцы оказываются в тени, а их права на возвращение во владение ставятся под сомнение, используя риторику о том, что 75 000 человек потеряли свои дома в результате реформы собственности и все люди были выведены на улицы. По мнению Центрального союза, это создает имидж Эстонской Республики, подобный имиджу Дикого Запада.

Союз признает, что реформа собственности не для всех была радужной, потому что люди, живущие в возвращенных домах, не могли приватизировать свои дома. При этом государство стремилось компенсировать это ограничениями, такими как введение максимальной арендной платы и запрет на выселение.