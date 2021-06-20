Американские эстонцы провели на Лонг-Айленде Яанипяэв

Праздник начался в 10 часов утра, а в полдень открылись бассейны и сауны.

В программе были турнир по волейболу, молодежные игры, соревнования по легкой атлетике и плаванию. Были организованы продажа еды и алкогольных напитков, лотки с различными видами рукоделия. Билет на мероприятие стоил 20 долларов, пожилым вполовину меньше, детям младше 14 лет бесплатно.