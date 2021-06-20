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Американские эстонцы провели на Лонг-Айленде Яанипяэв

Костер. Иллюстративное фото. ФОТО: Elmo Riig/SAKALA

Американские эстонцы в субботу провели на Лонг-Айленде близ Нью-Йорка Яанипяэв, который отметили и спортивными мероприятиями.

Праздник начался в 10 часов утра, а в полдень открылись бассейны и сауны.

В программе были турнир по волейболу, молодежные игры, соревнования по легкой атлетике и плаванию. Были организованы продажа еды и алкогольных напитков, лотки с различными видами рукоделия. Билет на мероприятие стоил 20 долларов, пожилым вполовину меньше, детям младше 14 лет бесплатно.

В конце июля на восточном побережье в штате Нью-Джерчи в Лейквудб состоятся и Эстонские игры, которые из-за падемии не состоялись летом прошлого года.

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