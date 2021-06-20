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  • На Пальяссааре-теэ столкнулись четыре машины, три человека в больнице

На Пальяссааре-теэ столкнулись четыре машины, три человека в больнице

Avarii Paljassaare teel ФОТО: Lugeja foto

На Пальяссааре-теэ легковой автомобиль въехал в три припаркованных автомобиля. В результате столкновения одна машина оказалась перевернутой, трех людей увезли в больницу.

В 14.30 в Центр тревоги пришло сообщение, что у Пальяссааре-теэ, 10 произошло столкновение нескольких автомобилей. В аварии участвовали два автомобиля Volkswagen, а также Kia и Ford.

По предварительной информации, три человека были доставлены в больницу, причиной столкновения стал один из автомобилей, который въехал в три припаркованных машины.

Движение на месте нарушено.

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