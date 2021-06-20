На Пальяссааре-теэ столкнулись четыре машины, три человека в больнице
На Пальяссааре-теэ легковой автомобиль въехал в три припаркованных автомобиля. В результате столкновения одна машина оказалась перевернутой, трех людей увезли в больницу.
На Пальяссааре-теэ легковой автомобиль въехал в три припаркованных автомобиля. В результате столкновения одна машина оказалась перевернутой, трех людей увезли в больницу.
В 14.30 в Центр тревоги пришло сообщение, что у Пальяссааре-теэ, 10 произошло столкновение нескольких автомобилей. В аварии участвовали два автомобиля Volkswagen, а также Kia и Ford.
По предварительной информации, три человека были доставлены в больницу, причиной столкновения стал один из автомобилей, который въехал в три припаркованных машины.
Движение на месте нарушено.