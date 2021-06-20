В России невакцинированных можно будет отстранять от работы

"Если в регионе действует постановление санитарного врача об обязательности вакцинаций для отдельных категорий работников, то непривитого сотрудника можно отстранить", - заявил Котяков журналистам в субботу.

Он уточнил, что отстранение действует на тот период, на который вводится обязательная вакцинация.

Министр сказал, что "решение о проведении профилактических прививок по эпидемическим показаниям принимают главные санитарные врачи субъектов. То есть, такое решение принимается на уровне регионов".

"Если решение об обязательности вакцинации по эпидемическим показателям принято, то для работников, которые поименованы в соответствующем документе, вакцинация становится обязательной", - подчеркнул Котяков.

Он добавил, что "если объективных причин для невакцинации у работника нет, то на период эпидемии работник может быть отстранен от исполнения обязанностей без сохранения заработной платы".

Ранее Котяков заявил, что в трудовом законодательстве РФ не предусмотрено увольнение за отказ от вакцинации.