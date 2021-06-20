Isamaa приняла политическое заявление с критикой в адрес правительства

«К сожалению, в течение этого короткого периода нынешнее правительство не предложило Эстонии долгосрочного видения будущего. Решения правительства ослабили безопасность Эстонии и чувство безопасности семей и детей», - говорится в заявлении.

«Мы считаем, что краеугольным камнем безопасности Эстонии является воля эстонского народа к защите, его вклад в государственную оборону, а также тесное сотрудничество со странами-союзниками. Под руководством Isamaa Эстония не станет экономить за счет безопасности. Стену воли к защите строят и те эстонцы, которые в силу своей профессии не заряжают оружие. Однако оркестр Сил обороны, капелланы Сил обороны и атташе по вопросам обороны Эстонии являются неотъемлемой частью нашей гособороны, и ликвидация этой части представляет угрозу безопасности Эстонии. Планируемое сокращение расходов на оборону в целом может только противоречить нашим интересам и одобрить такое ни в коем случае нельзя», - говорится в заявлении Isamaa.

Партия Isamaa убеждена, что так же вредно для общества и урезание небольших, но важных для государства статей бюджета, недопустима экономия на детский кружках по интересам или отмена возврата подоходного налога по жилищным кредитам молодых семей. Находясь в коалиции, Isamaa никогда не предпринимала шагов, которые ставили бы под сомнение чувство безопасности эстонских детей и семей - ни дома, ни в обществе. Дети - будущее Эстонии, но детей все еще слишком мало, а демографическая ситуация неустойчива. Государственное управление должно быть устойчивым, и это должно быть достигнуто путем осмотрительных действий.

Isamaa считает, что запланированные правительством сокращения бюджета, которые должны быть осуществлены либо за счет самых слабых, либо в являющихся стратегическими для Эстонии областях, травмируют общество.