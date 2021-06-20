ФОТО: BBC News

Российский тележурналист, гендиректор Общественного телевидения России (ОТР) Анатолий Лысенко скончался в воскресенье на 85-м году жизни, сообщает пресс-служба телеканала, пишет Би-би-си.

Российский тележурналист, генеральный директор Общественного телевидения России (ОТР) Анатолий Лысенко скончался в воскресенье на 85-м году жизни, сообщает пресс-служба телеканала. В числе прочего он был одним из создателей программы "Взгляд", ставшей главным явлением на советском телевидениии эпохи перестройки.

Как отмечается в сообщении пресс-службы ОТР, Лысенко умер после продолжительной болезни.

Свою телевизионную карьеру Лысенко начал в 1960-х годах в Главной редакции программ для молодежи Центрального телевидения СССР. Он был одним из создателей таких популярных телепрограмм, как "КВН", "Аукцион", "А ну-ка, девушки!", "А ну-ка, парни!"

В 1987 году Лысенко стал руководителем программы "Взгляд", одной из самых популярных телепередач на советском телевидении эпохи перестройки. Во "Взгляде" советские зрители впервые смогли увидеть клипы зарубежных и отечественных рок-исполнителей, в студии обсуждались острые социальные вопросы.

Анатолий Лысенко стоял у истоков и еще одной популярнейшей передачи - "Поле чудес", созданной по мотивам американской телеигры "Колесо фортуны". Первый выпуск шоу был показан в 1990-м году, программа выходит до сих пор.

В 1990-1996 годах Лысенко руководил Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компанией (ВГТРК), затем работал в правительстве Москвы, где принимал участие в создании телеканала "ТВ Центр".

В мае 2013 года начало вещание Общественное телевидение России (ОТР), и Анатолий Лысенко стал гендиректором этого телеканала. В этой должности он проработал до своей смерти.

За свою карьеру Лысенко удостаивался нескольких профессиональных наград и титулов, в том числе звания заслуженного деятеля искусств России и заслуженного журналиста России.

Би-би-си собрала воспоминания и соболезнования тех, кто работал с Анатолием Лысенко.

Сергей Ломакин, бывший ведущий программы "Взгляд" (в комментарии радиостанции "Говорит Москва")

"Он старейший работник телевидения, один из создателей телевидения России и Советского Союза. Многое то, что сегодня есть в эфире, - это его заслуга.

Многие журналисты, известные, увенчанные наградами, блистательными работами, уже со своими школами - это всё его ученики. Поэтому сказать Лысенко и телевидение - это примерно одно и то же. Это два понятия неразделимых: Лысенко и телевидение, телевидение и Лысенко.

Трудно сказать, каков вклад. Гигантский, уникальный, огромный. Это ужасная потеря. Это огромная личная потеря для многих людей. Для меня, в частности, потому что это был мой учитель и мой старший друг, который был со мной по жизни. 40 с лишним лет мы с ним дружили.

Это огромная потеря для телевидения. С ним вообще уходит эпоха, не побоюсь этого сказать. Эпоха здравого, смыслового, эмоционального телевидения и во многом доброго. То, чего сегодня, к сожалению, в нашем отечественном телевидении нет. Доброе телевидение - это и есть эпоха Лысенко.

Иван Демидов, бывший режиссер программы "Взгляд" (в своем Телеграм-канале)

"Человек телевидения. Не "и телевидения", не "около телевидения", не "тоже телевидения".

Анатолий Григорьевич брал меня, мальчишку, в Молодежную редакцию ЦТ Гостелерадио СССР. КВН, "А ну-ка, девушки", "От всей души" и куча "новой публицистики", потом "Взгляд". Лысенко умел делать проекты для "Большого" ТВ. Это искусство, практически, штучное. Прощай, учитель."

Эдуард Сагалаев, бывший главный редактор информации ЦТ СССР (В своем "Фейсбуке")

"Ушёл мой близкий друг и соратник по телевидению, замечательный человек, умница, талант, блестящий профессионал, отец "Взгляда" и самых ярких проектов на ТВ."

Арина Шарапова, телеведущая (в своем "Инстаграме")

"Спасибо вам за все, чему Вы научили меня. Спасибо за Вашу неподдельную, искреннюю профессиональную заинтесованность в реальных телевизионных людях."

Михаил Сеславинский, бывший глава Роспечати (в комментарии агентству РИА Новости)

Анатолий Григорьевич Лысенко был не просто знаковым человеком для нашей сферы, а одним из отцов-основателей современного телевидения. Именно он сформулировал принципы его работы в годы перестройки и всегда стоял на страже интересов независимого и качественного телевидения.