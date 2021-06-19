«Соседке вакцина не помогла»: почему жители Эстонии отказываются прививаться
- Неприятие вакцины — не новое явление
- Решение о вакцинации частично зависит от опыта других людей
- Противников вакцинации нельзя гнобить
Неприятие вакцин и скептическое отношение к ним подобны многоголовому змею, укрощение которого требует много времени, но порой не помогает даже непоколебимая настойчивость. Все-таки с этим змеем следует вести себя вежливо, так как в противном случае последствия могут быть очень серьезными, пишет Postimees.