«Соседке вакцина не помогла»: почему жители Эстонии отказываются прививаться

Опыт других людей также имеет большое значение, поэтому рассказ о соседке Мари, которой, например, не помогла вакцина, также может стать значимым. «Личный опыт и опыт близкого круга начинают определять, какое следующее решение я приму в своей жизни», - сказала Луби.

Преподаватель управления коммуникациями Тартуского университета Марко Уйбу сказал, что для выработки критического и скептического отношения к вакцинам важно, какие информационные источники используют люди. «Есть много официальных и научных материалов, но в социальных сетях и интернете очень хорошо распространяются истории и рекомендации обычных людей для других обычных людей. Легко отождествлять себя с людьми, которые что-либо пережили — это информация, которая производит впечатление на людей и, безусловно, формирует их мнения и скептицизм», - заявил Уйбу.

«Моя подруга хотела забеременеть путем искусственного оплодотворения, из-за чего ей дважды сделали вакцину от ВПЧ. Ребенка она так и не родила, но рак шейки матки заработала» (Источник: группа «Побочные эффекты от лекарств и вакцин» в Facebook).

Однако предрассудки могут захватывать людей. «Даже люди, которые относительно образованы и осведомлены, сталкиваясь с информацией, соответствующей из предубеждениям, становятся к ней менее критичными. Это доказывалось в различных исследованиях», - сказал Уйбу.

Противники вакцины от коронавируса

Уйбу отметил, что поскольку вызванные коронавирусом изменения были инвазивными и люди довольно сильно пострадали от ограничений, неприятие вакцины больше связано с тем, как человек справляется с ситуацией и относится к правящей власти.

«Безусловно, неприятие коронамер и коронавакцин охватывает более широкие группы. В случае вакцин для маленьких детей исследования показали, что скептически настроенные к вакцинам родители больше рассуждали на эту тему и искали информацию, чем средний родитель. Их образование в среднем выше и доступ к медицинским услугам тоже выше», - прокомментировал Уйбу результаты проведенного в США исследования. С противниками коронавакцины другая история и сопротивление вакцинам также связано с общей критикой власти.

Еще сопротивление у людей может вызвать давление. «Это наблюдается и в Эстонии, когда на демонстрациях протестуют именно против ограничения свободы выбора. Говорят, что у них должно быть право самим решать», - объяснил он, добавив, что здесь полезны постоянная разъяснительная работа и более сдержанное предоставление информации.

Тартуский центр вакцинации. ФОТО: Margus Ansu /Tartu Postimees

«Конечно, есть также приверженцы альтернативного стиля жизни и альтернативной медицины, люди, для которых вмешательство традиционной медицины может быть слишком инвазивным. Они пытаются справиться с болезнью с помощью каких-нибудь трав или других альтернативных методов — однозначно такие люди будут на стороне вакциноскептиков», - сказал Уйбу.

Тише едешь — дальше будешь