Вне дома: вино из крапивы и пицца от крутого фотографа на винокурне Хабая
СТАТЬЮ
Говорит ли вам что-то название населенного пункта Хабая? Сильно сомневаюсь, однако посмотрите на карту: мыза Хабая находится неподалеку от Козе, но не в Пирита, конечно же, а в приходе Козе в Харьюмаа.
Не будем углубляться в мызные истории, нас это сейчас не сильно волнует. Наш путь лежал на старую винокурню, которая стоит себе аж с 1880 года. Маленькое, но необходимое отступление: еще в XVIII веке в Эстонии, или в Эстляндии, но сейчас это не суть важно, была очень развитая сеть винокурен, где варили пиво и производили спирт, а из него изготавливали водку, причем в промышленных масштабах. А продавали продукцию, видимо, неплохого качества, за рубеж, в частности, в Российскую империю.
Журналист и PR-специалист Вилли Пайметс и известный эстонский фотограф Юлия-Мария Линна не просто поселились в относительной глуши, но и занялись там бизнесом.
Супруги, судя по социальным сетям, работали в редакции газеты Äripäev и, видимо, там и познакомились, с чем мы их и поздравляем: служебные романы иногда способны превращаться в мощнейшие творческие союзы. Видимо, это как раз такой случай.
К сожалению, в праздничной атмосфере пресс-поездки не всегда получается задать вопросы, значимость которых осознаешь лишь потом, когда начинаешь превращать впечатления в строчки.
Но, с другой стороны, надо ли читателю знать, сколько лет творческая семья живет в старом здании винокурни, сохраняя в первозданном виде арочные перекрытия и обустраивая стильное жилое пространство, по сути, в совсем не предназначенном для этого помещении?
В чем же заключается предпринимательская деятельность супругов? В их крошечном цехе рождаются фруктовые и ягодные вина. Они имеют все сертификаты и разрешения, позволяющее не просто угощать им друзей в своем баре, но и продавать в крупнейших магазинах и известных ресторанах Эстонии.
Продуктовые отделы Таллинского и Тартуского Каубамая
Магазин Sip в Таллинне и Тарту
Музей Fotografiska
Эстонский музей под открытым небом в Рокка-аль-Маре
Ресторан Sardiinid, Таллинн
Кафе Komeet, Таллинн
Магазин Tore Pood, Хабая
Магазин Konsum, Козе
Гастрономический хутор Ööbiku, Рапламаа
Эстонский винный погреб в Ярвамаа
Ресторан Franzia в Нарва-Йыэсуу
Кафе InnAmorata на мызе Ания
Кафе Juulamõisa в деревне Юуула в Тартумаа
Монастырский магазин в Падизе
И перечисленные торговые точки – это никакая не реклама, а олицетворенный знак качества. В Эстонии любят натуральные вина из местных плодов и ягод. Например, ревеневое игристое вино занимает престижное место в винной карте самых крутых мероприятий.
Но яблочным, малиновым и арониевым винами нас не очень-то удивишь.
Бутылка такого вина может стать необычным и, что немаловажно, хорошим подарком человеку, который что-то в этом понимает, или наоборот, не понимает совсем ничего, но очень хочет приобрести новые знания и ощутить новые вкусы.
Рядом с винокурней, в которой находятся винный бар-пиццерия, производственный цех и жилые помещения, есть небольшой пруд с качающейся на волнах от теплого ветерка лодкой и понтоном с креслами, где можно насладиться бокалом вина в более приватной обстановке. Почетное место занимает летняя кухня с каменной дровяной печью, где имеющая европейскую известность фотограф Юлия-Мария вдохновенно готовит пиццу.
Нам досталась с рваной говядиной и вялеными помидорами. И это было не просто вкусно, это удивительно гармонично сочеталось с домашним вином. Винокурня Хабая была только первой точкой на нашем длинном маршруте. Впереди еще немало интересного.
Внимание! Вы имеете дело с алкоголем. Злоупотребление спиртными напитками может повредить вашему здоровью.
Поездка была организована Põhja-Eesti kohalik toit - MTÜ Arenduskoda.