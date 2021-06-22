Говорит ли вам что-то название населенного пункта Хабая? Сильно сомневаюсь, однако посмотрите на карту: мыза Хабая находится неподалеку от Козе, но не в Пирита, конечно же, а в приходе Козе в Харьюмаа.

Не будем углубляться в мызные истории, нас это сейчас не сильно волнует. Наш путь лежал на старую винокурню, которая стоит себе аж с 1880 года. Маленькое, но необходимое отступление: еще в XVIII веке в Эстонии, или в Эстляндии, но сейчас это не суть важно, была очень развитая сеть винокурен, где варили пиво и производили спирт, а из него изготавливали водку, причем в промышленных масштабах. А продавали продукцию, видимо, неплохого качества, за рубеж, в частности, в Российскую империю.

Винокурня Хабая. ФОТО: Вера Копти.

К водке мы еще вернемся в другой статье, а вот у старого здания винокурни и земельного участка, на котором расположено это замысловатое по плану здание из известняка, с некоторых времен появились необычные владельцы.

Журналист и PR-специалист Вилли Пайметс и известный эстонский фотограф Юлия-Мария Линна не просто поселились в относительной глуши, но и занялись там бизнесом.

Юлия-Мария и Вилли готовы к дегустации. ФОТО: Вера Копти.

Супруги, судя по социальным сетям, работали в редакции газеты Äripäev и, видимо, там и познакомились, с чем мы их и поздравляем: служебные романы иногда способны превращаться в мощнейшие творческие союзы. Видимо, это как раз такой случай.

Во дворе винокурни. ФОТО: Вера Копти.

К сожалению, в праздничной атмосфере пресс-поездки не всегда получается задать вопросы, значимость которых осознаешь лишь потом, когда начинаешь превращать впечатления в строчки.

Гостиная Юлии и Вилли. Главное в своеобразном интерьере - фотографии хозяйки дома. ФОТО: Вера Копти.

Но, с другой стороны, надо ли читателю знать, сколько лет творческая семья живет в старом здании винокурни, сохраняя в первозданном виде арочные перекрытия и обустраивая стильное жилое пространство, по сути, в совсем не предназначенном для этого помещении?

Вина из Хабая. Крайнее справа - то самое, крапивное. ФОТО: Вера Копти.

В чем же заключается предпринимательская деятельность супругов? В их крошечном цехе рождаются фруктовые и ягодные вина. Они имеют все сертификаты и разрешения, позволяющее не просто угощать им друзей в своем баре, но и продавать в крупнейших магазинах и известных ресторанах Эстонии.

Продуктовые отделы Таллинского и Тартуского Каубамая Магазин Sip в Таллинне и Тарту Музей Fotografiska Эстонский музей под открытым небом в Рокка-аль-Маре Ресторан Sardiinid, Таллинн Кафе Komeet, Таллинн Магазин Tore Pood, Хабая Магазин Konsum, Козе Гастрономический хутор Ööbiku, Рапламаа Эстонский винный погреб в Ярвамаа Ресторан Franzia в Нарва-Йыэсуу Кафе InnAmorata на мызе Ания Кафе Juulamõisa в деревне Юуула в Тартумаа Монастырский магазин в Падизе

И перечисленные торговые точки – это никакая не реклама, а олицетворенный знак качества. В Эстонии любят натуральные вина из местных плодов и ягод. Например, ревеневое игристое вино занимает престижное место в винной карте самых крутых мероприятий.

Дегустация. ФОТО: Вера Копти.

Но яблочным, малиновым и арониевым винами нас не очень-то удивишь.

А вот крапивное вино – это что-то совсем особенное. Легкий привкус имбиря и нотки лимона слегка подавляют необычный, но сдержанный вкус и природный аромат напитка. Те, кто варил по весне суп из крапивы, или ополаскивал настоем крапивы волосы, меня поймут.

Бутылка такого вина может стать необычным и, что немаловажно, хорошим подарком человеку, который что-то в этом понимает, или наоборот, не понимает совсем ничего, но очень хочет приобрести новые знания и ощутить новые вкусы.

Пруд у винокурни Хабая. ФОТО: Вера Копти.

Рядом с винокурней, в которой находятся винный бар-пиццерия, производственный цех и жилые помещения, есть небольшой пруд с качающейся на волнах от теплого ветерка лодкой и понтоном с креслами, где можно насладиться бокалом вина в более приватной обстановке. Почетное место занимает летняя кухня с каменной дровяной печью, где имеющая европейскую известность фотограф Юлия-Мария вдохновенно готовит пиццу.

Нам досталась с рваной говядиной и вялеными помидорами. И это было не просто вкусно, это удивительно гармонично сочеталось с домашним вином. Винокурня Хабая была только первой точкой на нашем длинном маршруте. Впереди еще немало интересного.

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