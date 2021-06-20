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Нидерландец Ферстаппен выиграл Гран-при Франции

Макс Ферстаппен ФОТО: CHRISTOPHE SIMON

Нидерландец Макс Ферстаппен из команды Red Bull стал победителем Гран-при Франции, очередного этапа чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1".

На предпоследнем, 52-м круге гонки он обошел лидировавшего в ней британца Льюиса Хэмилтона из Mercedes. Хэмилтон в итоге финишировал вторым.

Третьим стал мексиканец Серхио Перес из Red Bull.

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