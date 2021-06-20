Теплая погода привела к разрастанию сине-зеленых водорослей в Балтийском море

Метеорологическая служба сообщила, что последние спутниковые данные показывают обилие сине-зеленых водорослей в Балтийском море, их также можно обнаружить у Сааремаа и Хийумаа.

«Сине-зеленые водоросли образуют маслянистый слой на поверхности воды. Когда это место становится густым и плотным, сине-зеленые водоросли погибают и образуют вонючую грязь. Некоторые сине-зеленые водоросли производят опасные для людей и животных токсины», - отметили в метеорологической службе, добавив, что в воде с сине-зелеными водорослями лучше не купаться.

Сине-зеленые водоросли образуют маслянистый слой на поверхности воды. ФОТО: Riigi Ilmateenistus