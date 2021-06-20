Теплая погода привела к разрастанию сине-зеленых водорослей в Балтийском море
Если обычно о сине-зеленых водорослях в основном говорят в июле и августе, в этом году их массовое распространение наступило раньше из-за теплой погоды.
Если обычно о сине-зеленых водорослях в основном говорят в июле и августе, в этом году их массовое распространение наступило раньше из-за теплой погоды.
Метеорологическая служба сообщила, что последние спутниковые данные показывают обилие сине-зеленых водорослей в Балтийском море, их также можно обнаружить у Сааремаа и Хийумаа.
«Сине-зеленые водоросли образуют маслянистый слой на поверхности воды. Когда это место становится густым и плотным, сине-зеленые водоросли погибают и образуют вонючую грязь. Некоторые сине-зеленые водоросли производят опасные для людей и животных токсины», - отметили в метеорологической службе, добавив, что в воде с сине-зелеными водорослями лучше не купаться.
Поскольку в ближайшем будущем температура воды в море продолжит повышаться из-за жаркой погоды, это будет способствовать образованию сине-зеленых водорослей. «К счастью, более крупные колонии сине-зеленых водорослей расположены далеко от нас в открытом море. Однако при резком изменении направления ветра сине-зеленые водоросли могут начать мигрировать в сторону наших вод. Это вопрос времени. Впереди еще большие проблемы», - сообщила метеослужба.