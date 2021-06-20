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Спустя четыре дня после исчезновения гражданки США в Нижнем Новгороде правоохранители обнаружили ее тело. По подозрению в убийстве арестован ранее судимый за особо тяжкие преступления местный житель, пишет Би-би-си.

В полях в Нижегородской области обнаружено тело американской студентки, пропавшей несколько дней назад. По предварительным данным, она скончалась от ножевых ранений. По делу об убийстве арестован местный житель.

15 июня 34-летняя гражданка США Кэтрин Сероу села в автомобиль к неизвестному мужчине. Чуть позже она отправила сообщение своей матери, проживающей в Миссисипи.

"Я в машине с незнакомцем, надеюсь, меня не похитят", - написала Кэтрин.

После того как следователи обратились к местным жителям с просьбой просмотреть записи со своих камер наружного наблюдения и видеорегистраторов, было установлено, что за несколько часов до исчезновения Кэтрин заходила в магазин. Выглядела она на тот момент вполне спокойной.

В субботу 19 июня поисковые группы обнаружили тело девушки. По данным Следственного комитета, в тот же день был задержан житель Борского района Нижегородской области, ранее неоднократно судимый за совершение тяжких преступлений, включая изнасилования и разбой.

43-летнему мужчине предъявлено обвинение в убийстве гражданки США. В воскресенье он был арестован судом сроком на два месяца.

По данным Городецкого суда Нижегородской области, около 19 часов по местному времени проезжавший мимо автобусной остановки мужчина увидел Кэтрин и предложил подвезти ее. Примерно час спустя он остановил машину у лесополосы, где в ходе ссоры несколько раз ударил ее кулаком, а также ножом, который был у него при себе, в результате чего она скончалась.

Поисковые группы искали Кэтрин в лесу за городом: именно оттуда в последний раз поступил сигнал с ее мобильного телефона.

В тот вечер Кэтрин спешила в больницу, чтобы оплатить услуги, вспоминает мать погибшей, Бекки Сероу. Впопыхах она могла сесть в попутную машину, не дожидаясь, пока приедет такси.

По информации нижегородских СМИ, задержать подозреваемого удалось благодаря биллингу телефона. Следователи установили данные другого человека, чей мобильный телефон находился в сети примерно в то же время в том же месте, где было найдено тело Кэтрин.

Что известно о погибшей

Кэтрин Сероу служила в морской пехоте армии США, принимала участие в боевых действиях в Афганистане.

Закончив службу в армии в 24 года, она поступила в Калифорнийский университет в Дэвисе, где обучалась на дизайнера интерьеров, а также изучала историю искусств.

После окончания вуза Кэтрин решила уехать в Россию и выучиться на юриста.

С 2019 года она жила в городе Бор Нижегородской области, училась на юридическом факультете Нижегородского университета. Кэтрин продала свою квартиру в Калифорнии, чтобы оплатить учебу. После окончания университета она, по словам матери, собиралась вернуться в США, где планировала работать иммиграционным адвокатом.

С матерью Кэтрин не виделась последние два года, но они созванивались и переписывались каждый день.

"Ей очень нравилось в Нижнем Новгороде, она обожала жить в российской семье и своих университетских друзей", - рассказала американским СМИ мать погибшей.

По словам ее друзей, Россия интересовала Кейт с детства. С 15 лет девочку окликали на улицах русские эмигранты в Калифорнии, принимая ее за соотечественницу, говорили, что Кейт похожа на русскую внешне. В Россию Кэтрин поехала, по ее словам, "за интересными приключениями".

Один из друзей Кэтрин, гражданин США Кевин Янгблад, тоже переехавший жить в Нижний Новгород, рассказал местному изданию NN.ru, что Кейт была доброй, но в то же время и сильной.