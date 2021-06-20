Евро-2020: Италия победила Уэльс, Швейцария обыграла Турцию
В третьем туре группового этапа Евро-2020 сборная Италии победила в Риме с Уэльс (1:0), Швейцария в Баку обыграла Турцию (3:1).
В третьем туре группового этапа Евро-2020 сборная Италии победила в Риме с Уэльс (1:0), Швейцария в Баку обыграла Турцию (3:1).
Итальянцы, набрав 9 очков, вышли в плей-офф с первого места. Второе место занял Уэльс (4 очка), опередив Швейцарию, также набравшую 4 очка, благодаря лучшей разнице мячей.
Турция финишировала последней в группе, не сумев набрать ни одного очка. Швейцария сохраняет шансы пробиться в 1/8 финала с 3-го места, но все будет зависеть от результатов в других группах.
В 1/8 финала турнира Уэльс встретится со второй командой группы B, где играют Бельгия, Россия (сейчас занимает второе место), Финляндия и Дания.