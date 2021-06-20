Lux Express: Эстония открывает границы для россиян, но все не так просто
- Спрос на поездки в Петербург высок, загрузка 70-90 процентов
- Lux Express планирует следующий шаг – открытие ночного рейса
- Стабильность сообщения с Санкт-Петербургом не гарантирована
- Во время кризиса Lux Express уволил в России 100 водителей
Компания Lux Express значительно увеличивает количество рейсов на линии Таллинн – Санкт-Петербург, Эстония открывает границы для вакцинированных российских туристов. Однако, обнадеживать путешественников все равно пока рано?