Lux Express: Эстония открывает границы для россиян, но все не так просто

На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире директор по международным перевозкам, член правления компании Lux Express Райт Реммель.

Фрагмент беседы:

– Не рано ли радуются российские туристы открытию эстонских границ? Де-факто это произошло. Но в чем может крыться подвох?

– Здесь очень много нюансов. Нужно учитывать уровень заражаемости в России, необходимость синхронизации решений и регуляций двух стран и т.д.

– То есть, если Эстония открыла свои границы для привитых российских туристов с шенгенской визой С, это еще не означает, что Россия разрешит своим гражданам выехать из страны? Подвох в том, что российских туристов власти пока не выпускают в Эстонию на общих основаниях?

– Да, именно так всё и происходит.

Кстати, во время коронакризиза Lux Express вынужден был прервать свои поездки в Россию на 449 дней не потому, что не было желающих ездить, а потому что было запрещено пересекать границу Эстонии и России на автобусах. Теперь это возможно, но на определенных условиях.

Россия расширила список выездных граждан, добавив в него братьев-сестер, а также владельцев недвижимости в Эстонии (ранее был разрешен въезд на учебу, работу, с целью посещения прямых родственников и для прохождения лечения – прим. ред.).

Уверен, с 1 июля путешествовать внутри ЕС станет намного проще, но упростится ли порядок пересечения российско-эстонской границы – покажет время.

Хочу отметить, что несмотря на весь мой оптимизм, следует признать, что указ о разрешении для наших автобусов пересекать границу является временным.

– То есть, всё еще может измениться? Уверенности в том, что автобусное сообщение между Таллинном и Санкт-Петербургом будет регулярным, сейчас нет? Возможность пересекать границу на автобусах – без пересадок – может закрыться в любой момент, как это уже было с самолетами «Аэрофлота»?

– Стабильность сообщения не гарантирована. Это самое худшее, что может случиться. Поэтому мы столь осторожно открываем рейсы на Санкт-Петербург, тщательно анализируя спрос и пассажиропотоки.

Российские власти выдали нам разрешение пересекать границу на международных автобусах начиная с 26 мая без уточнения срока действия. Финальная дата не указана. На примере Европы мы видели, что, если ситуация с коронавирусом резко ухудшится, сообщение может быть приостановлено в кратчайшие сроки.

– Как, например, это уже было с самолетами «Аэрофлота», лишь дважды успевшими слетать из Москвы в Таллинн?

– Именно так. Увы, я не исключаю такого варианта. К этому надо быть готовым. При этом весьма сложно прогнозировать, чем всё в конечном итоге завершится – третьей волной коронавируса или цунами.

Подробнее в повторе!

Студия Postimees: Эстония открывает границы для россиян, но есть и подвох? ФОТО: Remo Tõnismäe