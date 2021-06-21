В Индии обнаружили новый штамм коронавируса

В общей сложности 20 случаев заражения новым вариантом штамма (B.1.617.2.1) было обнаружено в четырех районах штата Махараштра — Синдхудурге, Ратнагири, Палгаре и Джалгаоне. Образцы были отправлены на секвенирование генома, чтоб изучить эпидемиологические характеристики мутировавшего вируса.

Министр здравоохранения штата Раджеш Топе, хотя и подтвердил получение отчета о секвенировании генома от CSIR-IGIB (Институт геномики и интегративной биологии), отказался обсуждать этот вопрос до понедельника.

«CSIR-IGIB подготовил отчет, основанный на образцах, собранных у коронавирусных пациентов из всех районов штата... Содержание доклада будет обсуждаться на заседании, которое состоится в понедельник, и будут сделаны выводы...», - сказал он.