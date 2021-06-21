За сутки на дорогах Эстонии пострадали семь человек

Первая авария произошла в 11.38 в волости Валга, в деревне Яаникене, на седьмом километре дороги Валга-Уулу, где 68-летний мужчина на Toyota RAV4 обогнал Honda Accord, за рулем которой была 31-летняя женщина. Скорая помощь доставила обоих водителей в больницу Валга для контроля, сообщили BNS в полиции и пограничной службе.

Вторая авария произошла около 14:10 в Ляэне-Вирумаа, волость Винни, на первом километре дороги Мыедака-Нурксе, где 32-летний мужчина без права управления потерял управление над незарегистрированным квадроциклом, и в итоге транспортное средство перевернулось. Водителя квадроцикла доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

Третья авария произошла в 14.30 на улице Пальяссааре в Таллинне, где, по предварительным данным, 19-летний мужчина не справился с управлением Volkswagen Jetta, врезался в припаркованный автомобиль Kia Sportage, и Volkswagen перевернулся на крышу. В результате столкновения Kia врезалась в Ford Focus, а Ford, в свою очередь, врезался в Volkswagen Tiguan. Водитель Volkswagen Jetta был доставлен в Северо-Эстонскую региональную больницу, а двухлетняя девочка, которая находилась в этом же автомобиле, была доставлена в Таллиннскую детскую больницу.

Четвертое ДТП произошло в 14.29 в Таллинне возле дома 13а на улице Юмера, где, по предварительным данным, 64-летняя женщина перешла дорогу не через пешеходный переход и попала под автомобиль Audi S8, управляемый 27-летним мужчиной. Пешеход был доставлен в Восточно-Таллиннскую центральную больницу.