Полиция задержала 26 нетрезвых водителей
За минувшие сутки полиция задержала на дорогах Эстонии 26 пьяных водителей, пишет Postimees.
За минувшие сутки полиция задержала на дорогах Эстонии 26 пьяных водителей, пишет Postimees.
Как сообщил BNS Департамент полиции и погранохраны, двое водителей употребили наркотики, а 24 - алкоголь.
Если водитель употребил алкоголь сверх лимита, разрешенного Законом о дорожном движении, то есть от 0,2 до 1,49 промилле, он может быть наказан за проступок штрафом в размере до 1200 евро, лишением свободы на срок до 30 дней или до одного года дисквалификации.
Если водитель находится в состоянии алкогольного опьянения более чем на 1,5 процента, суд может наказать его штрафом в размере до 30-500 штрафных единиц в день или лишением свободы на срок до трех лет. В качестве дополнительного наказания суд также может отнять право управления автомобилем на срок до трех лет. Транспортное средство также может быть конфисковано в качестве средства совершения преступления.