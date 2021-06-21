Жара привела в волости Харку к кризису водоснабжения

Предприятие водоснабжения в волости Харку OÜ Strantum подчеркивает, что использование питьевой воды с целью поливки подвергает опасности водные ресурсы во время засушливой погоды.

«Паевое товарищество Strantum настоятельно просит отказаться от использования питьевой воды в качестве поливочной, и если какой-либо садовод считает, что это все-таки невозможно, мы призываем не использовать общественную воду для поливки в период с 7 до 23:00», - сообщило предприятие на выходных.

Предприятие объяснило, что засушливое и жаркое начало лета привело к необходимости обильно поливать растения на дачах. Это спровоцировало падение напора воды в утренние и вечерние часы. В районе Мурасте из-за перегрузки было нарушено водоснабжение, поскольку использовалось больше воды, чем могут производить скважины и водоочистное оборудование.

«Ни одна система водоснабжения не рассчитана на то, что вода будет использоваться для поливки. Другой и, вероятно, даже более важный аспект заключается в том, что в волости Харку в качестве воды для системы общественного водоснабжения используются в основном грунтовые воды кембрийского и вендского водоносных горизонтов, которые по сути являются невозобновляемым активом. Чтобы держать использование такого актива под контролем и гарантировать возможность его использования также для будущих поколений, лимиты на использование ресурсов подземных вод по регионам были установлены постановлением Министра окружающей среды. Лимиты в свою очередь опираются на научные исследования», - пояснили в Strantum.

К настоящему времени сложилась ситуация, когда из-за обильной поливки в зоне деятельности Strantum есть районы, где вышеупомянутые пределы превышаются. Также были случаи, когда техническая мощность системы превышалась в периоды пикового потребления, и подача воды прерывалась.