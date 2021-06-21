Эстонские волейболисты стали бронзовыми призерами Золотой лиги

Самым результативным в составе победителей стал Оливер Венно, набравший 15 очков, сообщили в понедельник "Новости спорта" на волне "Радио 4".

Финал четырех Золотой Евролиги прошел на минувших выходных в бельгийском городе Кортрейк. В субботу в своем полуфинале Эстония со счетом 2:3 проиграла Турции, а Бельгия уступила Украине – 0:3. В воскресном финале Турция обыграла сборную Украины со счетом 3:1.