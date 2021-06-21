За сутки в Эстонии прибавилось 12 зараженных

Согласно данным регистра народонаселения, больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у пяти человек. Все новые случаи имели место в Таллинне.

В Ида-Вирумаа прибавилось четыре, в Ляэне-Вирумаа — один новый случай. В других уездах новых случаев заражения не зарегистрировано. В случае двух положительных тестов место жительство в регистре народонаселения не было указано.

Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 49,8 случая на 100 000 жителей, а доля первичных положительных результатов от общего количества выполненных тестов составляет 1,3%.

За последние сутки в больницах были открыты пять новых историй болезни COVID-19, 55 пациентов нуждаются в стационарном лечении. Средний возраст пациентов в стационаре составляет 66 лет, из них 36 человек (65,5%) старше 60 лет.

В течение дня было введено 4096 доз вакцины, всего было вакцинировано 544 309 человек и 398 697 человек прошел курс вакцинации. Охват взрослых хотя бы одной дозой вакцины составляет 50,1%.

Вакцинация против COVID-19 открыта для людей в возрасте от 16 лет. Записаться на вакцинацию можно в электронной регистратуре www.digilugu.ee и по центральному телефону 1247 (с 8:00 до 20:00). Свободные места добавляются в соответствии с поставками вакцины.

В случае вопросов технического характера или вопросов, касающихся записи на вакцинацию в электронной регистратуре, можно обращаться в службу поддержки клиентов Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK) по телефону 794 3943 или электронной почте abi@tehik.ee (ежедневно с 7:00 до 22:00).