Фото и видео ⟩ В волости Тюри столкнулись легковушка и грузовик
Сегодня, 21 июня, в 10:05 на девятом километре шоссе Тюри-Аркма в волости Тюри (Ярвамаа) столкнулись совершавший левый поворот автомобиль Hyundai i20 и грузовик DAF.
Сегодня, 21 июня, в 10:05 на девятом километре шоссе Тюри-Аркма в волости Тюри (Ярвамаа) столкнулись совершавший левый поворот автомобиль Hyundai i20 и грузовик DAF.
Побывавший на месте происшествия репортер Järva Teataja рассказал, что на перекрестке Ойсу Hyundai хотел повернуть в сторону Вильянди, но выехал наперерез шедшему по главной дороге грузовику.
Спасатели помогли выбраться из салона пассажиру Hyundai и передали его в руки медиков. Всего пострадали два человека, включая водителя легковушки. Оба доставлены в больницу.
Одна полоса движения закрыта, обстоятельства ДТП уточняются.