Фото и видео ⟩ В волости Тюри столкнулись легковушка и грузовик

Побывавший на месте происшествия репортер Järva Teataja рассказал, что на перекрестке Ойсу Hyundai хотел повернуть в сторону Вильянди, но выехал наперерез шедшему по главной дороге грузовику.

Спасатели помогли выбраться из салона пассажиру Hyundai и передали его в руки медиков. Всего пострадали два человека, включая водителя легковушки. Оба доставлены в больницу.