Пн, 21.06.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
  • Rus.Postimees.ee
  • 112
  • В волости Тюри столкнулись легковушка и грузовик

Фото и видео ⟩ В волости Тюри столкнулись легковушка и грузовик

Сегодня, 21 июня, в 10:05 на девятом километре шоссе Тюри-Аркма в волости Тюри (Ярвамаа) столкнулись совершавший левый поворот автомобиль Hyundai i20 и грузовик DAF.

Побывавший на месте происшествия репортер Järva Teataja рассказал, что на перекрестке Ойсу Hyundai хотел повернуть в сторону Вильянди, но выехал наперерез шедшему по главной дороге грузовику.

Спасатели помогли выбраться из салона пассажиру Hyundai и передали его в руки медиков. Всего пострадали два человека, включая водителя легковушки. Оба доставлены в больницу.

Одна полоса движения закрыта, обстоятельства ДТП уточняются.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back