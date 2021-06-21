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  • Драка между женщинами закончилась тяжелыми травмами для одной из участниц

Драка между женщинами закончилась тяжелыми травмами для одной из участниц

Скорая помощь. ФОТО: Madis Veltman

Драка между женщинами в конце прошлой недели закончилась тяжелыми травмами для одной из участниц, пишет Postimees.

Полиция возбудила уголовное дело в связи с тем, что в конце прошлой недели в квартире в Пярну 65-летняя женщина избила 35-летнюю женщину, и она получила травмы.

Дело возбуждено по статье Пенитенциарного кодекса о причинении серьезного вреда здоровью.

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