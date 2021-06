Пять предприятий получили кредиты на сумму 208,4 млн евро – AS Tallink Grupp (100 млн), Alexela Varahalduse AS (51 млн), Porto Franco OÜ (39,4 млн), Magnetic MRO AS (10 млн) и Nordic Aviation Group AS (8 млн). Таким образом, было использовано 79% договорного бюджета. Положительную предварительную оценку государственной важности проекта также получило от Правительства Республики и ходатайство компании Sinrob OÜ на сумму 14 миллионов евро, которое планируется рассмотреть до конца 2021 года в рамках других антикризисных мер фонда KredEx.