Тяжелая авария: в Ракке погиб водитель грузовика

Грузовик вылетел с дороги, водитель получил настолько серьезные травмы, что скончался на месте происшествия.

Следы машины хорошо видны на поверхности. Судя по ним, грузовик в какой-то момент отклонился на встречную полосу.

Как сообщил полицейский Яанус Мятас, по предварительным данным, грузовик совершал обгон более медленного транспортного средства, предположительно, трактора. При возврате в свою полосу грузовик занесло. Полиция зафиксировала, что в какой-то момент бензобак даже коснулся земли. Транспортное средство перестало быть управляемым и врезалось в дерево, растущее на обочине. По предварительным данным, водитель находился в кабине один.

Полиция просит всех быть внимательными в такую жару и не заниматься за рулем посторонними вещами. Необходимо следить за тем, что происходит на дороге. Движение в месте аварии перенаправлено.

Лейтенант полиции Яанус Мятас добавил, что по первоначальным данным грузовой автомобиль Volvo, которым управлял 46-летний мужчина, двигался со стороны Вягева в Раквере. «При обгоне другого автомобиля водитель грузовика потерял управление и, съехав с дороги, врезался в дерево. К сожалению, водитель получил настолько тяжелые травмы, что скончался на месте происшествия», – сказал Мятас. Автомобиль, который грузовик обгонял, к счастью, в аварии не пострадал.