Пн, 21.06.2021
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В Вяйке-Маарья погиб водитель грузовика

В 10.50 полиции поступило сообщение о том, что на 48-м километра шоссе Раквере – Вяйке-Маарья – Вягева в Ляэне-Вирумаа произошла авария, в которой погиб врезавшийся в дерево водитель грузовика.

По предварительным данным, грузовик вылетел с дороги, водитель получил столь серьезные травмы, что скончался на месте происшествия.

Спасатели пытаются вытащить грузовик на дорогу. Следы машины хорошо видны на поверхности. Судя по ним, грузовик в какой-то момент отклонился на встречную полосу.

Неизвестно, совершал ли он обгон или случилась какая-то техническая неполадка, но, судя по следам, далее он вывернул на свою полосу и выехал в кусты. На месте полиция регулирует движение.

Причина трагической аварии и подробности произошедшего выясняются.

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