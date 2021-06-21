В Вяйке-Маарья погиб водитель грузовика
В 10.50 полиции поступило сообщение о том, что на 48-м километра шоссе Раквере – Вяйке-Маарья – Вягева в Ляэне-Вирумаа произошла авария, в которой погиб врезавшийся в дерево водитель грузовика.
В 10.50 полиции поступило сообщение о том, что на 48-м километра шоссе Раквере – Вяйке-Маарья – Вягева в Ляэне-Вирумаа произошла авария, в которой погиб врезавшийся в дерево водитель грузовика.
По предварительным данным, грузовик вылетел с дороги, водитель получил столь серьезные травмы, что скончался на месте происшествия.
Спасатели пытаются вытащить грузовик на дорогу. Следы машины хорошо видны на поверхности. Судя по ним, грузовик в какой-то момент отклонился на встречную полосу.
Неизвестно, совершал ли он обгон или случилась какая-то техническая неполадка, но, судя по следам, далее он вывернул на свою полосу и выехал в кусты. На месте полиция регулирует движение.
Причина трагической аварии и подробности произошедшего выясняются.