В Вяйке-Маарья погиб водитель грузовика

По предварительным данным, грузовик вылетел с дороги, водитель получил столь серьезные травмы, что скончался на месте происшествия.

Спасатели пытаются вытащить грузовик на дорогу. Следы машины хорошо видны на поверхности. Судя по ним, грузовик в какой-то момент отклонился на встречную полосу.

Неизвестно, совершал ли он обгон или случилась какая-то техническая неполадка, но, судя по следам, далее он вывернул на свою полосу и выехал в кусты. На месте полиция регулирует движение.