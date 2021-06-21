В Центре русской культуры состоялась премьера спектакля "Медленное дыхание"

В главной роли - Татьяна Маневская. Ее партнерами станут актрисы Лийна Тенносаар и Лийа Канемяги.

Тем, кто прожил долгую жизнь, всегда есть о чем поговорить: о детстве, о стране, о любви. Безоценочно к прошлому, с любопытством к будущему.

Анне и Мария встретились в Доме престарелых, подружились и завели такой порядок: каждую неделю проводят литературные вечера – читают стихи Марины Цветаевой. Забывая, зачем вышли на сцену, откровенничают о своей долгой жизни и о событиях, которые пережили.

Рядом с ними всегда медсестра Пирет – и поможет, и лекарства предложит, и истории послушает, бог знает в какой раз...

Актриса Татьяна Маневская окончила Санкт-Петербургскую Академию театрального искусств. В Русском театре Эстонии сыграла около 100 ролей. Снимается в кино.

Актриса Лийна Тенносаар окончила театральную кафедру Государственной консерватории. Работала в театрах Ванемуйне, Эндла и Студии Старого города. Снимается в кино.

Актриса Лийа Канемяги окончила театральную кафедру Государственной консерватории. Работала в Студии Старого города. С 2001 года свободный художник. Основала E-Teatr, в котором является художественным руководителем.