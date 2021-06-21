Пн, 21.06.2021
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В Кивиыли спасли едва не утонувшую рысь

Без посторонней помощи рысь не могла выбраться из водоема. ФОТО: Politsei- ja piirivalveamet

В искусственном водоеме в Кивиыли едва не утонула рысь. Спасатели получили вызов в субботу в 14.05 и выехали на улицу Сонда в Кивиыли, где на карьере KKT OIL OÜ тонула рысь.

Животному удалось спастись благодаря людям. ФОТО: Politsei- ja piirivalveamet

Поскольку у водоема скользкие берега, рысь не могла самостоятельно выбраться. С помощью специалиста спасатели выстроили настил до кустов, по которому рыси удалось вылезти и вернуться в свою естественную среду. Поскольку в этом месте нет никаких ограничений и лестниц, животные легко могут туда упасть, а выбраться - уже нет.

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