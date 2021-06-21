В Кивиыли спасли едва не утонувшую рысь
В искусственном водоеме в Кивиыли едва не утонула рысь. Спасатели получили вызов в субботу в 14.05 и выехали на улицу Сонда в Кивиыли, где на карьере KKT OIL OÜ тонула рысь.
В искусственном водоеме в Кивиыли едва не утонула рысь. Спасатели получили вызов в субботу в 14.05 и выехали на улицу Сонда в Кивиыли, где на карьере KKT OIL OÜ тонула рысь.
Поскольку у водоема скользкие берега, рысь не могла самостоятельно выбраться. С помощью специалиста спасатели выстроили настил до кустов, по которому рыси удалось вылезти и вернуться в свою естественную среду. Поскольку в этом месте нет никаких ограничений и лестниц, животные легко могут туда упасть, а выбраться - уже нет.
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