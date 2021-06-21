Умер борец за свободу Тийт Мадисcон

Мадиcсон, родившийся 4 июня 1950 года, в середине 1970-х годов был одним из организаторов движения хиппи в ЭССР. В 1980-1986 годах он был политзаключенным, четыре года провел в лагерях Пермской области, а затем жил на поселении в Восточной Якутии, на Колыме. После освобождения 15 августа 1987 года он учредил группу MRP-AEG. После митинга в парке Хирве, одним из активистов которого он был, в сентябре 1987 года его выслали из Советского Союза.

В 1987-1990 годы Мадисcон жил в Швеции, сотрудничал с радиостанцией «Свободу Европе» и участвовал в работе Центре помощи арестованным борцам за свободу.

В 1990 году он вернулся в Эстонию, где участвовал в политической деятельности, являлся членом Эстонского Конгресса и первого состава Эстонского Комитета.

В 1995 году Тийт Мадиcсон был признан виновным в злоупотреблении служебным положением и приговорен к году лишения свободы условно с двухлетним испытательным сроком. Также он должен был компенсировать нанесенный фирме ущерб в размере 210 280 крон. Суд следующей инстанции аннулировал денежное требование, но в остальной части оставил приговор без изменений.

В 1996 году суд признал вину Мадисcона в том, что в мае 1996 года он в неспокойной обстановке, сложившейся в Эстонии, являясь членом Кайтселийта, начал готовить военный переворот и создавать для этого условия, а также искал соучастников для реализации своих планов и идей. Мадиcсона приговорили к двум годам лишения свободы, к которым добавили еще два месяца, поскольку новое преступление было совершено во время испытательного срока по предыдущему правонарушению. 13 ноября 1997 года Рийгикогу на основании только что принятого Закона об амнистии освободил Мадисона досрочно.

В 2002-2005 года Тийт Мадиcсон был старейшиной волости Лихула. По его инициативе 20 августа 2004 года был установлен монумент «60 лет обороне Эстонии», который был демонтирован 2 сентября по распоряжению правительства Эстонии, которым тогда руководил Юхан Партс.