Эстонский пловец стал чемпионом мира

Представитель клуба AquaMarine Денис Куртенков стал чемпионом мира на дистанции 50 м в классических ластах, установив юношеский и взрослый рекорды Эстонии - 19,51.

Бронзовую медаль Денис завоевал на дистанции 100 м в классических ластах, также обновив оба национальных рекорда - 43,88.

Еще один представитель Эстонии Антон Исаченко, представляющий маардуский клуб, выиграл бронзу на дистанции 50 м в ластах.

Представитель клуба AquaMarine Максим Куденко обновил личные рекорды и стал 9-м на дистанции 50м в классических ластах.

В эстафетном плавании 4х100 Куртенков и Куденко вместе с партнёрами по команде заняли 5-е место. В эстафете 4х50 микс Денис с партнёрами по команде также занял 5-е место.