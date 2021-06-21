Эстонский пловец стал чемпионом мира
13-19 июня в Италии прошёл юношеский Чемпионат мира по плаванию в ластах, на котором представлявший национальную команду Эстонии Денис Куртенков выиграл золото.
13-19 июня в Италии прошёл юношеский Чемпионат мира по плаванию в ластах, на котором представлявший национальную команду Эстонии Денис Куртенков выиграл золото.
Представитель клуба AquaMarine Денис Куртенков стал чемпионом мира на дистанции 50 м в классических ластах, установив юношеский и взрослый рекорды Эстонии - 19,51.
Бронзовую медаль Денис завоевал на дистанции 100 м в классических ластах, также обновив оба национальных рекорда - 43,88.
Еще один представитель Эстонии Антон Исаченко, представляющий маардуский клуб, выиграл бронзу на дистанции 50 м в ластах.
Представитель клуба AquaMarine Максим Куденко обновил личные рекорды и стал 9-м на дистанции 50м в классических ластах.
В эстафетном плавании 4х100 Куртенков и Куденко вместе с партнёрами по команде заняли 5-е место. В эстафете 4х50 микс Денис с партнёрами по команде также занял 5-е место.
Ангелика Изосина (клуб Fortuna) заняла 6-е место по плаванию в ластах на дистанции 400 м и обновила юношеский рекорд Эстонии на дистанции 200м, установив результат 1.36,65.