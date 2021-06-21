Пн, 21.06.2021
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Парламент Швеции впервые выразил недоверие премьер-министру

Стефан Левен. ФОТО: Jessica Gow/TT/TT NEWS AGENCY

В результате выражения недоверия премьер-министру Швеции Стефану Левену в ходе голосования, в понедельник пало правительство страны, сообщает Rus.TVNET со ссылкой на AFP.

Парламент Швеции в ходе голосования впервые вынес вотум недоверия премьер-министр Стефану Левену, в результате чего правительство страны ушло в отставку.

Из 349 депутатов парламента за вынесение вотума недоверия проголосовал 181 депутат, против - 168.

Теперь у Левена есть две возможности - или уйти в отставку, или назначить внеочередные выборы.

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