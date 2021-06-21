Парламент Швеции впервые выразил недоверие премьер-министру

Парламент Швеции в ходе голосования впервые вынес вотум недоверия премьер-министр Стефану Левену, в результате чего правительство страны ушло в отставку.

Из 349 депутатов парламента за вынесение вотума недоверия проголосовал 181 депутат, против - 168.