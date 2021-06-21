Картина дня: жара, препятствия для въезда россиян в Эстонию и бездомный в ласнамяэском подвале

Мать в отчаянии: государство повернулось спиной к моей больной дочери

Месяц назад проживающая в Раквере Хеллика Веллемаа узнала, что ее любимая полуторагодовалая дочь Дезире, которая уже произносит первые слова, умело играет с кубиками, сидит и пытается ходить с помощью мамы, без лечения станет совершенно неподвижной и умрет. Государство оставило семью без какой-либо помощи. Читать далее…

Ян Гиллан из ласнамяэского подвала: как помочь бездомным?

Одним морозным февральским вечером, а может, даже и ночью, житель Ласнамяэ Андрей (имя изменено) возвращался домой и увидел у соседнего подъезда мерзнущего пожилого мужчину. Одет мужчина был неряшливо, но разговаривал вполне культурно. В беседе выяснилось, что пойти бездомному совершенно некуда. Читать далее…

Жара привела в волости Харку к кризису водоснабжения

Жаркая погода привела к кризису в волости Харку: многие жители жаловались на выходных в социальных сетях, что из крана не идет вода. Читать далее…

Интервью 〉 Полковник Вахур Карус: вооруженные силы серьезно пострадали от короны

В главном маневровом подразделении Вооруженных сил Эстонии – 1-й пехотной бригаде – недавно сменилось командование. Бывший командир Вахур Карус после трех лет службы возглавил Академию вооруженных сил в Тарту. Его место занял командовавший в период 2013-2016 годов Скаутским батальоном Андрус Мерило. Читать далее…

Полиция обнаружила одну из крупнейших плантаций конопли в Эстонии

Наркополицейские Пыхьяской префектуры задержали четырех мужчин, которые подозреваются в обороте наркотических средств в крупном размере и незаконном выращивании конопли в группе лиц. По ходатайству прокуратуры и с разрешения суда на время предварительного следствия подозреваемые взяты под стражу. Читать далее...

Тяжелая авария: в Ракке погиб водитель грузовика

В 10.50 полиции поступило сообщение о том, что на 48-м километра шоссе Раквере – Вяйке-Маарья – Вягева в Ляэне-Вирумаа произошла авария, в которой погиб врезавшийся в дерево водитель грузовика. Читать далее…

Смогут ли россияне приехать в Эстонию?

С понедельника, 21 июня Эстония готова принимать в туристических целях лиц из всех третьих стран, что по факту означает, что российских туристов тоже ждут. Как выяснилось, с эстонской стороны препятствий действительно больше нет, но они есть с российской стороны. Читать далее…

Студия Postimees: Эстония открывает границы для россиян, но есть и подвох?

Компания Lux Express значительно увеличивает количество рейсов на линии Таллинн – Санкт-Петербург, Эстония открывает границы для вакцинированных российских туристов. Однако, обнадеживать путешественников все равно пока рано? На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире член правления компании Lux Express Райт Реммель. Смотрите видео здесь.

Умер борец за свободу Тийт Мадисcон

В понедельник утром в больнице в возрасте 71 года умер борец за свободу Эстонии, писатель, политик и известный отрицатель Холокоста Тийт Мадисcон. Читать далее…

Завтра в Эстонии воздух накалится до +35°С

По прогнозам синоптиков, в ночь на вторник в Эстонии сохранится ясная и малооблачная без осадков погода. Ветер юго-восточный 1-7, на побережье порывы до 10 м/с. Температура воздуха ночью 19-24°С. Читать далее...

Иванова ночь-2021: какие мероприятия пройдут по всей Эстонии и как безопасно отмечать

Приближается любимый многими жителями Эстонии летний праздник - Иванова ночь. Традиционно в ночь с 23 на 24 июня по всей стране люди выезжают на природу, жарят мясо и овощи, а также жгут костры, через которые самые смелые даже перепрыгивают. Читать далее…

ЛГБТ-демонстрация 〉 Председатель Тартуской горуправы: надеюсь, первый однополый брак будет заключен в Тарту в 2025 году